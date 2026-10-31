Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en Tijuana

Una intensa movilización por parte de corporaciones policiales y de emergencia se registró al interior de las instalaciones de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Terrazas del Sol, perteneciente a la delegación Playas de Tijuana, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros testimonios vertidos en el lugar, la víctima habría ingresado al establecimiento apenas el pasado 27 de octubre para recibir atención en el sitio de tratamiento.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al inmueble para verificar la situación y delimitar la zona con acordonamiento preventivo, en espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las indagatorias. Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han emitido una postura oficial.

JMR