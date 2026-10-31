Seguridad

Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en Tijuana

Autoridades atendieron un reporte sobre un cuerpo sin signos vitales al interior del establecimiento en la colonia Terrazas del Sol

Localizan a Persona Sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en TijuanaLocalizan a Persona Sin Vida Dentro de Centro de Rehabilitación en Tijuana | Foto: N+

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