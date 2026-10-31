Vinculan a Proceso a Hugo 'N' por Homicidio de Mario García Puga, Promotor Cultural de Tepito

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Hugo 'N' por su probable participación en delitos de homicidio y portación de arma de fuego, tras los hechos ocurridos durante una persecución policial que terminó con el atropellamiento y la muerte del gestor cultural Mario García Puga.

Asmismo, Johana 'N' y Fátima 'N' fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con la investigación, el 24 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perseguían un vehículo relacionado con indagaciones por robo, en el que iban a bordo los tres imputados.

En la persecución, Hugo 'N', quien conducía el auto, habría perdido el control y atropellado a la víctima en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

Cuando Hugo 'N' fue detenido, le aseguraron un arma de fuego, mientras que a Johana 'N' y Fátima 'N' les encontraron 20 dosis de marihuana a cada una. Los paramédicos arribaron para tratar de salvar a García Puga, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Tras valorar los datos de prueba, la autoridad judicial vinculó a proceso a Hugo 'N' por los delitos antes mencionados, además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por el delito de homicidio.

Johana 'N' y Fátima 'N' tendrán que firmar mensualmente y se les asignó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX seguirá investigando para esclarecer los hechos en que sucedió el atropello de Mario García Puga y determinar las responsabilidades penales que correspondan.