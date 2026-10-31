Seguridad

Vinculan a Proceso a Hugo 'N' por Homicidio de Mario García Puga, Promotor Cultural de Tepito

El imputado habría perdido el control de su vehículo y atropellado a la víctima en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza

Mario García Puga, Promotor Cultural de Tepito. Foto: N+Mario García Puga, Promotor Cultural de Tepito. Foto: N+
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