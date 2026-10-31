Hoy Hay Cambio de Horario en México: ¿Se Atrasa o se Adelanta? A Esta Hora se Ajusta Reloj

El cambio de horario por el invierno es este domingo 1 de noviembre 2026 en México, por eso es momento de saber si se atrasa o se adelanta y a qué hora se ajusta el reloj, pues muchos deben hacer la modificación de forma manual.

Desde que en una nota te dijimos cuándo se cambia el horario de invierno, posteriormente también te contamos si el ajuste al reloj aplica en todo México, pues en una nota ya comenzamos a decir en qué municipios de Chihuahua y Tamaulipas sí aplica dicha práctica.

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¿A qué hora habrá cambio de horario en México?

La hora se cambia en punto de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo 1 de noviembre 2026. La gran mayoría de relojes, sobre todo los de celulares, se ajustarán de forma automática, siempre y cuando el horario esté configurado en la zona donde habitan los usuarios.

Aún así, es posible que debido a la configuración predeterminada que tienen los sistemas operativos iOS y Android, muchos teléfonos se modifiquen cuando no deban hacerlo, por eso es importante saber en qué parte del país se ajusta el reloj.

¿Mañana domingo se adelanta o se atrasa la hora?

La llegada del horario de invierno es un hecho, por eso las personas que deban hacerlo tienen que atrasar su reloj una hora exacta. El momento ideal para hacerlo es durante la madrugada del domingo 1 de noviembre , de preferencia a las 02:00 de la mañana .

Cabe aclarar que este ajuste en los relojes no aplica para la gran mayoría del país. En zonas como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y otros más, ya no existe el cambio de horario desde 2022. Los estados y municipios que sí deben cambiar el horario son los siguientes:

Chihuahua: Ciudad Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Todo el estado de Baja California.

AO