Sociedad

Hoy Hay Cambio de Horario en México: ¿Se Atrasa o se Adelanta? A Esta Hora se Ajusta Reloj

El horario de invierno llega este 1 de noviembre 2026 y miles de mexicanos deben ajustar su reloj una hora exacta

Hay cambio de horario 2026 en México el domingo se adelanta o se atrasa a qué hora se ajusta el relojEl cambio de horario de invierno 2026 llega este domingo 1 de noviembre. Foto: Cuartoscuro

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