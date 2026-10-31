Cultura

Karla Alvarado Gana Concurso de Plañideras en Querétaro; le 'Lloró' a Valentín Elizalde

Cerca de 25 mujeres participaron en el certamen realizado en el Jardín Independencia, donde representaron el duelo por personajes del espectáculo y la cultura popular

Le Lloran a Valentín Elizalde y Jenni Rivera en Concurso de PlañiderasLe Lloran a Valentín Elizalde y Jenni Rivera en Concurso de Plañideras. Foto: Presidencia municipal de San Juan del Río

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Olga Araceli Ibarra obtuvo el segundo lugar con sus interpretaciones dedicadas a Cepillín y Pedro Sola, mientras que Mercedes Maya quedó en tercer sitio con Diego Rivera y Michael Jackson.

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