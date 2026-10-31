Karla Alvarado Gana Concurso de Plañideras en Querétaro; le 'Lloró' a Valentín Elizalde

Con el llanto dedicado a personajes como Jenni Rivera y Valentín Elizalde, Karla Patricia Alvarado Arceo obtuvo el primer lugar del Concurso Nacional de Plañideras, realizado como parte de las actividades del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026.

El certamen se llevó a cabo en el Jardín Independencia, donde cerca de 25 mujeres participaron para demostrar sus habilidades al representar el duelo y el llanto por personajes conocidos.

Durante sus presentaciones, las concursantes recurrieron a distintas interpretaciones para convencer al jurado y al público que se reunió para presenciar esta peculiar competencia.

El segundo lugar fue para Olga Araceli Ibarra, quien representó el duelo por Cepillín y Pedro Sola; mientras que Mercedes Maya obtuvo el tercer puesto con sus interpretaciones dedicadas a Diego Rivera y Michael Jackson.

La actividad formó parte de la programación del festival, que reúne distintas expresiones culturales y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos en San Juan del Río.