Seguridad

Detienen a Dos Sujetos Presuntamente Ligados a Grupo Criminal en Torreón

Los detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público.

Detienen a Dos Sujetos Presuntamente Ligados a Grupo Criminal en TorreónAutoridades de Torreón detuvieron a dos hombres presuntamente ligados a un grupo criminal. Foto: N+

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