El director de Seguridad Pública de Torreón, Alfredo Flores, informó que fueron detenidos dos sujetos que presuntamente tenían relación directa con un grupo criminal luego de una serie de investigaciones realizadas por las autoridades.

El funcionario mencionó que los detenidos pretendían trasladarse a la ciudad de Monterrey para robar vehículos y posteriormente trasladar las unidades al estado de Sinaloa.

Detalló que ambos sujetos son originarios de Torreón y que, tras las labores de investigación y seguimiento, se logró ubicarlos y detenerlos.

Los dos hombres ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.