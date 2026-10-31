Sociedad

Jornada Laboral de 40 Horas en México: Calendario Oficial y Cuándo Inicia la Reducción en 2027

La reducción comenzará en 2027 con una jornada máxima de 46 horas semanales y disminuirá dos horas cada año hasta alcanzar las 40 horas en 2030, sin afectar salarios ni prestaciones

ObrerosLa jornada laboral de 40 horas en México; así será el calendario oficial. Foto: Cuartoscuro
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