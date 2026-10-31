Jornada Laboral de 40 Horas en México: Calendario Oficial y Cuándo Inicia la Reducción en 2027

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México comenzará en 2027 y se aplicará de manera gradual hasta 2030, de acuerdo con el calendario presentado por el Gobierno de México.

Esta reforma al artículo 123 de la Constitución establece una jornada máxima de 40 horas semanales, con el objetivo de ampliar el tiempo de descanso de las personas trabajadoras sin disminuir sus salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

Durante 2026 se contempla un periodo de transición para que las empresas y unidades económicas adapten la organización de sus jornadas antes de comenzar con la reducción.

¿Cómo será el calendario de reducción de la jornada laboral?

La implementación se realizará en cuatro etapas. Cada ajuste entrará en vigor el 1 de enero del año correspondiente, con una disminución de dos horas semanales por año.

El calendario establecido por el Gobierno de México es el siguiente:

2027: la jornada máxima será de 46 horas semanales.

2028: se reducirá a 44 horas semanales.

2029: será de 42 horas semanales.

2030: se alcanzará el límite de 40 horas semanales.

A partir de ese último año, todos los centros de trabajo deberán garantizar que la jornada ordinaria no supere las 40 horas semanales.

Cabe señalar que la reforma establece que la disminución de horas de trabajo no implicará una reducción de salarios, prestaciones ni otros derechos laborales.

El Gobierno de México estima que más de 13 millones de personas trabajadoras se beneficiarán con esta medida, que busca brindar más tiempo para el descanso, la familia y el bienestar personal.

La reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas fue aprobada por el Senado de la República el 11 de febrero de 2026 y fue ratificada el 22 de abril de 2026 por la Cámara de Diputados.

El decreto de la reforma constitucional sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas se publicó el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.