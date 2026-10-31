Hombres Armados Atacan a Pareja en Apodaca, Nuevo León ; Hay Un Muerto

Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida y una mujer resultó lesionada tras ser atacados a balazos cuando se encontraban a bordo de una camioneta en la colonia Monte Albán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los hechos se registraron la tarde del viernes, en el cruce de las calles Mixteca y Maya, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente arribaron elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes de la Agencia Estatal de Investigaciones, las víctimas se encontraban en una camioneta blanca con placas del estado de Coahuila cuando fueron interceptadas por hombres armados. Los agresores abrieron fuego directamente contra la pareja y posteriormente huyeron del lugar, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas por estos hechos. Tras el ataque, el hombre quedó sin vida en el sitio debido a las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

La víctima mortal tenía aproximadamente 30 años, era de complexión delgada y vestía una playera roja sin mangas, short de mezclilla y tenis blancos.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre presentaba impactos de bala en la cabeza, el cuello y el brazo izquierdo, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar de la agresión. Por su parte, la mujer que lo acompañaba resultó herida por un proyectil de arma de fuego en una de sus piernas, por lo que recibió atención y posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas. Vecinos del sector señalaron que la pareja tenía aproximadamente tres meses de haber rentado una casa en la colonia Monte Albán. Según los testimonios, ambos provenían de la colonia Cañada Blanca y presuntamente se dedicaban a la recolección y venta de chatarra.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y acordonaron el área para recabar indicios. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables, quienes hasta el momento permanecen sin ser localizados.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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