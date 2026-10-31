Seguridad

Hombres Armados Atacan a Pareja en Apodaca, Nuevo León ; Hay Un Muerto

Los agresores huyeron del lugar, las autoridades investigan los hechos

Matan a Hombre Dentro de Camioneta en ApodacaEjecutan a Hombre y Lesionan a Mujer en Monte Albán

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Un hombre muere y una mujer es herida en un ataque a balazos. Los agresores escaparon y las investigaciones continúan

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