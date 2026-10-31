Encuentran Tres Cuerpos en Camino de Terracería en La Manzanilla en León, Guanajuato

Vecinos de la comunidad la Manzanilla en León, Guanajuato, encontraron sobre un camino de terracería tres cuerpos sin vida y con huellas de violencia.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando habitantes de la zona iban rumbo a sus trabajos y en un camino de terracería vieron bultos de ropa en un terreno ubicado a poco más de 100 metros del camino que conduce de Ojo de Agua de los Reyes. Al acercarse notaron que se trataban de tres cuerpos, los cuales presentaban huellas de violencia.

Los ciudadanos llamaron a los números de emergencia para reportar el hallazgo, siendo los primeros en llegar policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo en la zona.

Lo ocurrido fue reportado al personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato y del Semefo.