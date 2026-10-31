Seguridad

Encuentran Tres Cuerpos en Camino de Terracería en La Manzanilla en León, Guanajuato

Las víctimas presentaban huellas de violencia y estaban en avanzado estado de descomposición

Los cuerpos presentaban huellas de violencia al momento de su hallazgo.Foto: N+

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Vecinos de La Manzanilla, León, descubren tres cuerpos en avanzado estado de descomposición en un camino.

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