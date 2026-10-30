Sentencian a Cuatro Hombres por Disparar Contra Guardia Nacional en Tecate, BC

Cuatro hombres recibieron sentencias condenatorias de hasta 16 años y nueve meses de prisión por disparar contra elementos de la Guardia Nacional en Tecate, Baja California, en octubre de 2024, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los sentenciados fueron identificados como Arturo ‘N’, Daniel ‘N’, Juan ‘N’ y Rogelio ‘N’, quienes fueron declarados penalmente responsables de los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como asociación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los cuatro hombres luego de que presuntamente realizaron disparos con armas de fuego contra los agentes federales.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cinco armas largas tipo fusil, cinco armas cortas tipo pistola, 138 cartuchos y 17 cargadores de distintos calibres.

La FGR detalló que el Ministerio Público Federal integró la investigación y solicitó diversos dictámenes periciales en materia de balística, química, fotografía forense y tránsito terrestre, entre otras diligencias, para aportar las pruebas que permitieron obtener las condenas mediante un procedimiento abreviado.

Las penas impuestas fueron de 16 años y nueve meses de prisión para Arturo ‘N’; 15 años y ocho meses para Rogelio ‘N’; 14 años y seis meses para Daniel ‘N’, y seis años y ocho meses para Juan ‘N’.

APG