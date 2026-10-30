Seguridad

Sentencian a Cuatro Hombres por Disparar Contra Guardia Nacional en Tecate, BC

Las condenas van de seis a más de 16 años, durante la detención fueron asegurados 10 armas de fuego, 138 cartuchos y 17 cargadores

Sentencian a Cuatro Hombres por Disparar Contra Guardia Nacional en Tecate, BCSentencian a Cuatro Hombres por Disparar Contra Guardia Nacional en Tecate, BC | Foto: FGR

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