Protección Civil Emite Recomendaciones por Halloween 2026 en Tamaulipas

Durante la tarde-noche del 31 de octubre, muchas familias de la ciudad fronteriza saldrán a las calles para pedir dulces con motivo de Halloween; por tal motivo, autoridades de Protección Civil dan a conocer algunas recomendaciones, entre ellas no perder de vista a los menores, usar algún tipo de color reflejante en su disfraz, así como verificar los dulces que recibirán sus hijos.

En cuanto a los automovilistas, manejar con responsabilidad, ya que habrá muchas personas caminando en calles y avenidas de muchos sectores de la ciudad con la intención de evitar una tragedia mayor

'Que sean muy conscientes, que ubiquen los cruces peatonales también, sobre todo que revisen que los dulces que están adquiriendo los niños vengan con un sello hermético, que no vengan abiertos y que nunca los pierdan de vista.

Para los menores, nosotros hacemos siempre la recomendación de que sus disfraces tengan algún tipo de señalética, algo reflectivo, para evitar que pase un accidente' Javier Lam, Coordinador de Protección Civil Reynosa