Sociedad

Protección Civil Emite Recomendaciones por Halloween 2026 en Tamaulipas

Entre ellas, no perder de vista a los menores y usar algún tipo de color reflejante en su disfraz

Protección Civil Emite Recomendaciones por Halloween 2026 en TamaulipasProtección Civil Emite Recomendaciones por Halloween 2026 en Tamaulipas. Foto: Cuartooscuro

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Protección Civil de Reynosa advierte: vigila a los menores y usa disfraces con señalética reflectiva. Revisa los dulces y maneja con cuidado.

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