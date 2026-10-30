Sociedad

Aguascalientes es Primer Lugar Nacional en Conflictos Vecinales, Según el INEGI

La mayoría de los casos es por presencia de perros agresivos, acumulación de basura o exceso de ruido

Aguascalientes chismosaAguascalientes es el municipio más chismoso de México. Foto: N+

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Con un 15.11% de conflictos vecinales, Aguascalientes encabeza la lista nacional. Perros agresivos y basura son causas comunes.

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