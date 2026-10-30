Aguascalientes es Primer Lugar Nacional en Conflictos Vecinales, Según el INEGI

Aguascalientes encabeza la lista nacional de entidades donde la población reporta problemas de convivencia relacionados con conflictos entre vecinos, familiares o compañeros de trabajo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Según los resultados, el 15.11 % de los habitantes de Aguascalientes manifestó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento. La entidad se ubicó por encima de otros municipios como Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 12.82 %, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12.80 %.

Entre las principales causas de las diferencias se encuentran la presencia de perros considerados agresivos, la acumulación de basura en la vía pública, el exceso de ruido y el incumplimiento de las reglas para respetar las cocheras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aguascalientes Encabeza la Lista Nacional de Problemas Vecinales, Según el INEGI

Ante esta problemática, el municipio de Aguascalientes implementó el programa Conciliación Vecinal, cuyo objetivo es atender las diferencias entre habitantes antes de que se agraven o lleguen a instancias legales.

Alfredo Gallo, coordinador de Delegaciones Urbanas, explicó que semanalmente reciben hasta 15 reportes por conflictos entre vecinos. De estos casos, aproximadamente el 40 % consigue resolverse mediante la conciliación.

El funcionario compartió algunos de los problemas que atienden, entre ellos disputas relacionadas con animales domésticos que afectan la convivencia o incluso la salud de otros habitantes.

Para atender estas situaciones, el municipio cuenta con mediadores certificados por la Universidad del Poder Judicial, quienes analizan cada caso y determinan si puede resolverse mediante el diálogo o si debe canalizarse a otras dependencias municipales.

Las personas que tengan problemas de convivencia con sus vecinos pueden solicitar apoyo a través del programa Conciliación Vecinal.

Para realizar un reporte o solicitar la intervención de los mediadores, el municipio habilitó el número telefónico 449 916 97 71. La intención es encontrar acuerdos entre las partes involucradas y evitar que las diferencias escalen hasta convertirse en problemas legales.