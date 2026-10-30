Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿Por Qué se Pone un Camino de Cempasúchil en los Altares?

Las familias dejan caer pétalos que van desde la entrada de la casa hasta la ofrenda

Día de Muertos 2026: ¿Por Qué se Pone un Camino de Cempasúchil que Guía a las Almas?Camino de Cempasúchil. Foto: Cuartoscuro

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