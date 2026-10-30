Día de Muertos 2026: ¿Por Qué se Pone un Camino de Cempasúchil en los Altares?

En el Día de los Muertos se traza un camino de flores de cempasúchil para guiar a las almas de los seres queridos desde el más allá hasta sus hogares en las ofrendas.

Estas son las razones clave de por qué se coloca un camino de cempasúchil:

El cempasúchil tiene un aroma penetrante que, según las tradiciones, puede atravesar mundos; esto ayuda a los espíritus a orientarse en la oscuridad para que no pierdan el camino a casa.

La flor de 20 pétalos y su vibrante color naranja dorado simboliza el calor y la luz del sol, como un faro y energía para los difuntos que vuelven.

Antes de la colonización española, los pueblos indígenas, entre ellos los aztecas, asociaban el cempasúchil con el inframundo y honraban a sus muertos con estas flores sagradas, consideradas un regalo del dios sol.

Las familias dejan caer pétalos que van desde la entrada de la casa y a veces desde el panteón hasta la ofrenda que colocó la familia.

Esto permite que el alma posea un camino para descansar y disfrutar de los alimentos y bebidas que se prepararon para su regreso.

Cada vez más familias recuerdan a sus seres queridos desde días previos hasta llegar a las fechas del 1 y el 2 de noviembre. Este es el calendario que se debe tomar en cuenta:

27 de octubre: las mascotas. Se les pone agua, croquetas o su comida favorita y, a veces, su collar o un juguete.

28 de octubre: Si se murió repentinamente, por accidente o de manera trágica o violenta.

29 de octubre: Dedicado a los ahogados, quienes fallecieron en el agua.

30 de octubre: Almas olvidadas que no tienen a nadie que las recuerde.

31 de octubre: Los niños no nacidos y los que murieron sin ser bautizados.

1 de noviembre: Los niños con dulces, juguetes, fruta y pan.

2 de noviembre: Los adultos, con su comida, su bebida y objetos favoritos.

HVI