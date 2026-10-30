A Un Año del Homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz Convoca a Marchar el 1 de Noviembre

El próximo domingo 1 de noviembre se cumple un año del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, a dos días de su primer aniversario luctuoso, su esposa y hoy alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a una marcha pacífica por la paz y la justicia en el municipio.

La marcha comenzará a las 10:00 de la mañana como destino final en Centro Histórico de Uruapan.

En tanto, en su cuenta de Facebook, la alcaldesa publicó imágenes sobre los trabajos que se realizan para el Festival de las Velas, al que pidió a la ciudadanía asistir el domingo 1 de noviembre a las 8:00 de la noche para participar en la celebración.

FB: Grecia Quiroz

"Los invitamos este 1 de Noviembre daremos arranque del encendido de las velas, recordemos a nuestros seres amados y rindamos un homenaje a todos aquellos que ya no están aquí con nosotros".

Sin embargo, reconoció que será una fecha sensible. "Confieso que será un día lleno de sentimientos encontrados pero con sus muestras de apoyo y de cariño saldremos adelante por un Uruapan y un Michoacán más humano y más solidario".

El sábado 1 de noviembre 2025, alrededor las 20:10 horas, cuando concluía el Festival de Velas, celebración por el Día de Muertos, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro disparó en contra del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Fueron siete detonaciones con un arma de fuego corta calibre 9 mm, las que dispararon en contra del llamado "Bukele de Uruapan", como lo conocían por la forma frontal que combatía a grupos criminales con presencia en su municipio y zonas aledañas. Tras la agresión, fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida alrededor de las 21:00 horas.

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