Seguridad

A Un Año del Homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz Convoca a Marchar el 1 de Noviembre

La noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, el alcalde de Uruapan fue asesinado

Grecia Quiroz Marcha pacifica 1 de noviembreCuartoscuro
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