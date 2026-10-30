Proyectarán Videomapping por Día de Muertos 2026 en la Catedral de Puebla

El Gobierno de la Ciudad dio a conocer la presentación del videomapping especial de Día de Muertos en la Catedral de Puebla, una experiencia visual que combina luz, color y tradición para celebrar una de las festividades más representativas de la cultura mexicana.

Las proyecciones se llevarán a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con seis funciones cada noche, programadas a las 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00 horas, para que las familias puedan apreciar esta propuesta audiovisual en el corazón de la capital poblana.

A través de esta actividad, la Secretaría de Servicios Públicos impulsa el patrimonio arquitectónico de Puebla como escenario de una experiencia que evoca el significado del Día de Muertos, una tradición que honra la memoria de quienes ya no están y mantiene vivos los vínculos familiares y culturales entre generaciones.

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Estas proyecciones forman parte de las acciones que acercan expresiones culturales a los espacios públicos y permiten disfrutar del Centro Histórico desde una perspectiva distinta, al integrar tecnología, arte y tradición en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Cabe destacar que este evento se suma a las actividades del festival ‘La Muerte Es un Sueño’ que podrán disfrutar las familias poblanas y visitantes durante este fin de semana en la capital poblana.

Con información de N+

GMAZ