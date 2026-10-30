Cultura

Proyectarán Videomapping por Día de Muertos 2026 en la Catedral de Puebla

Dicho evento se suma a las actividades del festival 'La Muerte Es un Sueño' que podrán disfrutar las familias poblanas este fin de semana

Proyección Videomapping Día de Muertos 2026 Fachada Catedral Puebla Fechas HorariosSe tienen previstas seis proyecciones por noche. Foto: Ayuntamiento de Puebla

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La Catedral de Puebla se ilumina con videomapping por Día de Muertos. Disfruta de esta fusión de arte y tradición del 31 de octubre al 2 de noviembre.

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