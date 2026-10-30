Cultura

Morro, Gordofobia, Racializar: Estas Son las Nuevas Palabras del Diccionario de la RAE

La RAE presentó la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española con adiciones que van del mexicanismo ‘morro’ al término ‘influencer’

Llega la vigésima cuarta edición del DLELlega la vigésima cuarta edición del DLE con palabras como morro e influencer. Foto: EFE

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