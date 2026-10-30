Morro, Gordofobia, Racializar: Estas Son las Nuevas Palabras del Diccionario de la RAE

La Real Academia Española ha presentado la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española. La primera edición en doce años presenta adiciones como “influencer”, “gordofobia” y “morro”. Te contamos qué otras novedades tiene el principal diccionario del idioma.

El español tiene un milenio de andanzas. Su origen fue literalmente marginal: los primeros textos de nuestro idioma serían las anotaciones al margen que se hicieron en latín vulgar en el Códice emilianense 60.

También podría considerarse como otro principio literario de nuestra lengua a las jarchas, breves poemas de amor en mozárabe que cerraban textos más amplios. Uno de los más célebres reza: “¿Qué fareu, mama? Meu habid es ad yana”. Es decir: “¿Qué haré, mamá? Mi amado está en la puerta”.

Desde entonces, el español se ha expandido alrededor del mundo, a veces por medio de la migración, a veces por medio de la violencia. Pablo Neruda definió en Confieso que he vivido el trágico regalo del idioma: “Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras”.

Y desde 1780, cuando se publicó el Diccionario de autoridades, la Real Academia Española ha asumido la batuta sobre el idioma con un lema que más de una vez ha sido confundido con el eslogan de un detergente: “fija, limpia y da esplendor”.

Ahora, en colaboración con las academias de la lengua, la RAE ha publicado la vigésima cuarta edición de su Diccionario, el DLE. Han pasado doce años desde la anterior edición y el mundo hispánico ha visto cambios importantes tanto a nivel tecnológico como político.

Esto se refleja en adiciones como “influencer”, para referirse a las celebridades de internet. Cabe señalar que esta palabra no incluye acento en la penúltima sílaba, como sí ocurre en la adición “lídar”, que se refiere al sistema de radar con rayos láser. También han llegado términos que reflejan cambios sociales, como “racializar” y “gordofobia”.

No menos notable es la inclusión de “morro”, que define de forma coloquial a los jóvenes y los niños, tanto en México como en El Salvador. Otras adiciones tienen un marcado carácter político, como “senderista”, que ya no define solo a los que caminan por el campo, sino también a los integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Además de “morro”, México también ha aportado algunos localismos como “asegunes”, que usamos para referirnos a los peros y las vicisitudes. Pero hay que tomar en cuenta que no son un puñado de adiciones. La nueva edición del DLE tiene 6 mil entradas nuevas que buscan reflejar, en la medida de lo posible, los cambios que ha sufrido el idioma en la última década.