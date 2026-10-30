Panteones de SLP Permanecerán Abiertos 48 Horas por Día de Muertos

Los panteones municipales de San Luis Potosí reforzarán su vigilancia a partir de este viernes 30 de octubre para prevenir la profanación de tumbas, debido a que permanecerán abiertos durante 48 horas continuas los días 1 y 2 de noviembre, con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que se mantendrán medidas de seguridad para evitar daños o actos ilegales en los cementerios durante este periodo.

El funcionario recordó que la profanación de tumbas constituye un delito contemplado en el Código Penal, que sanciona acciones como la alteración, destrucción, ocultamiento o exhumación ilegal de cadáveres o restos humanos.

Como parte de las medidas de control, precisó que en el panteón de El Saucito se habilitará únicamente una de sus tres puertas durante las noches, con el objetivo de mantener un mayor control sobre el ingreso y la salida de visitantes.

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