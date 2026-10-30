Cultura

Panteones de SLP Permanecerán Abiertos 48 Horas por Día de Muertos

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, informó que el operativo de vigilancia comenzó este viernes 30 de octubre, previo a las visitas masivas por las celebraciones de Día de Muertos

Vigilarán Panteones de SLP las 24 Horas para Evitar Profanación de TumbasVigilarán Panteones de SLP las 24 Horas para Evitar Profanación de Tumbas. Foto: N+

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En el panteón de El Saucito se mantendrá habilitada una sola de sus tres puertas durante las noches para supervisar el ingreso y la salida de visitantes.

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