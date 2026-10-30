Internacional

Christa Pike Rompe el Silencio tras Sobrevivir a Ejecución: 'El Dolor No Solo es Físico'

'No sé cómo sobreviví esa noche. No sé qué vendrá después', declaró la mujer a quien buscan mantener la sentencia de pena de muerte

Esta foto, proporcionada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023.Esta foto, proporcionada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023. Foto: AP

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