Christa Pike Rompe el Silencio tras Sobrevivir a Ejecución: 'El Dolor No Solo es Físico'

Christa Pike sobrevivió a su ejecución con una inyección letal en Tennessee el pasado mes de septiembre, cuando, luego de al menos dos décadas de espera, se cumplimentó su sentencia de muerte, pero no murió.

A unas semanas de estos hechos, declaró el viernes que sigue sufriendo dolor constante, tiene dificultades para hablar y ha estado prácticamente aislada en un hospital penitenciario tras sobrevivir a la inyección de pentobarbital, un barbitúrico que deprime el sistema nervioso central.

Pike dijo estar "profundamente dolida por la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación".

“Sigo pensando en la familia de mi víctima”, dijo, “y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido”.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital que, según sus abogados, probablemente no entraron correctamente en su torrente sanguíneo y se acumularon en sus brazos, dejándoles quemaduras y ampollas.

Estuvo hospitalizada con respirador durante días, y en un momento dado sus abogados dijeron que no esperaban que sobreviviera.

“Desde aquella noche, no ha habido un solo momento en que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar”, dijo Pike. “Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”.

Esta foto, proporcionada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023. Foto: AP

Pike dijo que se había preparado para morir en paz, pero que en cambio despertó sola y confundida en una cama de hospital. Añadió que está "buscando un sentido a lo que me pasó".

“No sé cómo sobreviví esa noche. No sé qué vendrá después”, dijo Pike en una declaración dictada a su equipo legal desde la prisión.

Pike sigue condenada a muerte, y sus abogados quieren que el gobernador republicano Bill Lee la cambie por cadena perpetua. Sin embargo, Lee declaró a la prensa esta semana: “Sospecho que su condena será la misma que antes, a menos que los tribunales decidan lo contrario”.

La inyección letal de Pike estuvo plagada de problemas. Sus abogados le habían advertido que sus venas pequeñas y su diagnóstico de trombocitosis, un trastorno de la coagulación sanguínea, podrían dificultar el acceso intravenoso.

En un documento judicial, su abogado, Randy Spivey, declaró que el equipo de ejecución tuvo dificultades para colocarle vías intravenosas a Pike y expresó su preocupación de que una vena pudiera reventar. Pike permaneció despierta durante gran parte de la inyección letal, diciendo que le dolía y le ardía el brazo antes de perder el conocimiento. La ejecución comenzó poco antes de las 19:30 y una ambulancia llegó a la prisión aproximadamente una hora y 45 minutos después.

En 1995, Pike y su novio torturaron y apuñalaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una compañera de clase de 19 años. Pike tenía 18 años en ese momento, lo que la convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a muerte. La madre de Slemmer viajó desde Florida para presenciar la ejecución de Pike.C

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Christa Pike Sobrevive a Dos Dosis de Inyección Letal en EUA

TLS