Viuda Mexicana y Sus 10 Hijos Reciben 11 MDD de Indemnización Por Aseguradora en EUA

Una viuda mexicana y sus diez hijos obtuvieron un veredicto judicial favorable por más de 11 millones de dólares contra una compañía de seguros estadounidense que se negó a pagar la póliza de vida del padre de familia, quien falleció por covid-19 en 2020.

El fallo se emitió el pasado 16 de octubre y favoreció a Vaneza Ramos, residente de Omaha, Nebraska, quien durante seis años enfrentó dificultades económicas para mantener los negocios familiares y sacar adelante a sus hijos. Su esposo, José Gaytán, originario de Coahuila, murió el 31 de mayo de 2020, apenas 20 días después del nacimiento del menor de sus hijos.

El conflicto comenzó cuando Farmers Insurance rechazó pagar los 350 mil dólares de la póliza de vida que Gaytán había contratado. La aseguradora argumentó que el hombre había omitido información sobre sus antecedentes cardíacos al solicitar la cobertura.

Ante la negativa, Ramos presentó una demanda en 2022. Después de varios años de procedimientos judiciales, en marzo de 2026 obtuvo un primer veredicto a favor por el valor total del seguro. Posteriormente, un segundo jurado determinó que la compañía había actuado de mala fe y concedió una indemnización adicional de 11.3 millones de dólares.

La familia había comenzado su negocio en 2008 con la apertura de una nevería llamada La Michoacana, en el sur de Omaha. Más adelante estableció un segundo establecimiento.

Tras la muerte de Gaytán, Ramos tuvo que hacerse cargo de ambos negocios y enfrentar deudas, problemas para cubrir sus obligaciones económicas e incluso la pérdida de un vehículo familiar. Uno de sus hijos mayores también pospuso sus proyectos personales para ayudar a mantener los establecimientos.