Internacional

Viuda Mexicana y Sus 10 Hijos Reciben 11 MDD de Indemnización Por Aseguradora en EUA

La empresa rechazó abonar la póliza de vida tras el fallecimiento del esposo por Covid en 2020

Foto: AFPFoto: AFP

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