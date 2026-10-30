Homicidios

Joven Reportado Desaparecido es Hallado Muerto Dentro de Departamento en Veracruz

Erik fue visto por última vez cuando salió de trabajar en Plaza Faro en Orizaba, rumbo a su domicilio en Camerino Z. Mendoza

Identifican a Erik Hernández, joven desaparecido desde el mes de mayo en OrizabaIdentifican a Erik Hernández, joven desaparecido desde el mes de mayo en Orizaba. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

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Erik Hernández, joven boxeador desaparecido, es encontrado muerto en Veracruz. Su madre y el Colectivo Madres Luna lideraron la búsqueda. La investigación sigue en curso.

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