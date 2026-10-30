Joven Reportado Desaparecido es Hallado Muerto Dentro de Departamento en Veracruz

Erik Hernández Cruz de 19 años, desaparecido desde el pasado 3 de mayo, fue localizado sin vida e identificado oficialmente mediante pruebas de ADN, así confirmaron sus familiares a través de redes sociales.

El joven fue hallado el 16 de octubre en un departamento ubicado en el cruce de avenida Hidalgo, sobre la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, y la calle Felipe Carrillo Puerto.

Debido al estado de descomposición, los restos fueron trasladados al Centro de Identificación Genética Forense, en el municipio de Nogales, donde se confirmó su identidad.

Erik fue visto por última vez la madrugada del domingo 3 de mayo, cuando salió de trabajar en Plaza Faro en Orizaba, rumbo a su domicilio en Camerino Z. Mendoza.

Desde entonces su madre, acompañada por el Colectivo Madres Luna, encabezó jornadas de búsqueda y protestas, incluido el cierre de la carretera federal 150, para exigir avances en las investigaciones.

El joven practicaba boxeo y tenía planes de impartir clases, proyecto que ya no pudo concretar.

Se espera que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.