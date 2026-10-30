Ya Inició el Festival de las Almas 2026 por Día de Muertos en Teziutlán, Puebla

El Día de Muertos 2026 ya está muy cerca, y en distintos municipios del estado de Puebla ya iniciaron las actividades conmemorativas para recordar a los que ya no se encuentran entre nosotros.

Tal es el caso del Pueblo Mágico de Teziutlán, donde se ya dio inicio al Festival de las Almas 2026, mismo que inició este jueves 29 de octubre llenando sus calles de tradición con el Desfile de las Almas.

Para este sábado 31 se tiene prevista una Exposición Pictórica en el Museo del Ferrocarril, la Carrera de las Almas en el Zócalo y el Concierto de Gris Romero en la Plaza Cívica.

Para el domingo 1 de noviembre se realizará un Concurso de Disfraces Caninos, una Caminata por la Historia y Leyendas de Teziutlán, y la proyección de un Videomapping en la fachada de la Catedral, acompañada de un show de pirotecnia.

Mientras que para el lunes 2 de noviembre se concluirán los festejos con una Rodada Nocturna por calles del municipio que iniciará a las 20:00 horas.

Para obtener más detalles sobre el Festival de las Almas 2026 puedes consultar las redes sociales oficiales del Gobierno de Teziutlán 2024-2027.

Con información de N+

GMAZ