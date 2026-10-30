Cultura

Ya Inició el Festival de las Almas 2026 por Día de Muertos en Teziutlán, Puebla

Las actividades conmemorativas iniciaron con un desfile que recorrió las calles del Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Nororiental

Inicio Festival de las Almas 2026 Día de Muertos Teziutlán Puebla Fechas ActividadesLos festejos finalizarán el lunes 2 de noviembre. Foto: Facebook Gobierno Teziutlán 2024 - 2027

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre la magia del Festival de las Almas 2026 en Teziutlán. Desde exposiciones y conciertos hasta un videomapping espectacular, vive la tradición del Día de Muertos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ya Inició el Festival de las Almas 2026 por Día de Muertos en Teziutlán, Puebla | N+