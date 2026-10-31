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Se Inunda San José del Cabo, BCS, Tras Varios Días de Lluvias; Vehículos son Arrastrados al Mar

Autoridades suspendieron las clases y labores escolares este viernes en el turno vespertino

Inundaciones en San José del Cabo tras Varios Día de Lluvias Arrastra Vehículos al MarElementos de la Marina ayudan a habitantes de San José del Cabo que padecen inundaciones tras fuertes lluvias. Foto: Marina

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