Se Inunda San José del Cabo, BCS, Tras Varios Días de Lluvias; Vehículos son Arrastrados al Mar

Las lluvias torrenciales no dan tregua en José del Cabo, de Baja California Sur, tal es la magnitud de la cantidad de agua que han dejado las tormentas que varios vehículos han sido arrastrados por las corrientes de agua.

En la playa costa azul, en San José del Cabo, la fuerza del agua arrastró automóviles y camionetas hacia el mar. El arroyo Aguajitos en Cabo San Lucas incrementó su nivel.

Un adolescente fue rescatado por elementos de Seguridad Pública de Los Cabos, en Baja California Sur, luego que quedó atrapado en el arroyo en la zona de los carrizales.

Un elemento llegó a él con la ayuda de una cuerda, el joven se colocó en su espalda para llegar a zona segura.

Las afectaciones se han visto en la unidad médica familiar número 6 del IMSS. Los bomberos y paramédicos de la Cruz Roja mexicana evacuaron a pacientes y personal que quedaron atrapados en la inundación.

El IMSS informó que se activaron los protocolos de seguridad: se cerraron compuertas se activaron equipos de bombeo y se desplegaron equipos de conservación.

Se señaló que en coordinación con la Defensa y Protección Civil estatal y municipal, se evacuó de forma ordenada a 70 personas entre pacientes, personal médico, trabajadores administrativos у familiares que se encontraban dentro de las instalaciones. Como medida preventiva, se suspendieron temporalmente los servicios en esta clínica número 6.

Se confirmó que durante el operativo se atendió a una joven que presentaba síntomas de aborto y preeclampsia, quien fue extraída del inmueble y canalizada a otra institución médica para recibir atención especializada.

Ante las fuertes lluvias, autoridades de Los Cabos, Baja California Sur, determinaron suspender las clases y labores escolares este viernes en el turno vespertino, para todas las escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. Exhortan a la población a no cruzar arroyos ni zonas inundadas.

Autoridades precisaron que las fuertes lluvias se recienten en Sonora y Baja California Sur, y se decidió activar el Plan Marina en su Fase de Auxilio para brindar apoyo a la población de Guaymas, Empalme y Los Cabos.

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Además, personal naval realiza recorridos en las colonias afectadas, labores de limpieza en viviendas y caminos, y se mantiene preparado para efectuar evacuaciones preventivas.

En Los Cabos se desplegaron 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (#BRE), vehículos y una ambulancia para auxiliar a la población, vigilar cruces de riesgo y apoyar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados por las inundaciones.

Se pidió a la población mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles deslaves y desbordamientos de arroyos.

HVI