Tiempo

Pronóstico del Tiempo en México: En 5 Estados del País Se Esperan Lluvias Fuertes

En Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan temperaturas de 30 a 35 °C

Personas se cubren de la lluvia en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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