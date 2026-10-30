Pronóstico del Tiempo en México: En 5 Estados del País Se Esperan Lluvias Fuertes

Para este viernes los remanentes del ciclón tropical Vance, un canal de baja presión sobre el noroeste del país e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre estados del noroeste y norte de México.

En tanto canales de baja presión al interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, oriente, centro, sur y sureste mexicano, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Las entidades donde se esperan lluvias hoy son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Temperaturas máximas y mínimas para este día:

De 30 a 35 °C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento y oleaje:

Se espera viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur en Tamaulipas.

Respecto al clima en el Valle de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío, así como muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, incremento de nublados y probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México, que podrían estar acompañados con descargas eléctricas, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Sobre la temperatura para la capital del país se espera una mínima de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Con información de SMN.

LECQ