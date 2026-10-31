Internacional

Imputan a Agente de ICE por Atropellar con su Vehículo a Inmigrante Mexicano en Texas

Un video de una cámara de vigilancia muestra a Parra Hernández bajarse de una camioneta y correr por un estacionamiento cuando el agente lo embiste con su vehículo

Imputan a Agente de ICE por Atropellar con su Vehículo a Inmigrante Mexicano en TexasAutoridades de EUA anuncian imputación de un agente de ICE por atropellar con su vehículo a un inmigrante mexicano en Texas. Foto: Condado de Harris
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