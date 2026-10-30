Dan Revés a Trump: Juez Frena Detenciones Migratorias por Perfil Racial en California

Los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) ya no podrán detener a inmigrantes basados en el perfil racial en California, así lo dispuso la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong.

En una orden judicial hecha pública el jueves 29 de octubre, la jueza federal ha prohibido a los agentes llevar a cabo detenciones a personas en el sur de California con base en estereotipos raciales, que parezcan latinas o porque se crea que son latinos de clase trabajadora. Dijo que contaba con una "montaña de pruebas" de que los agentes atacaron a residentes latinos sin sospecha razonable.

La orden judicial surge tras una impugnación legal a la represión migratoria del gobierno de Trump en Los Ángeles y sus alrededores.

De acuerdo con Los Ángeles Times, la jueza de distrito estadounidense sostuvo que los demandantes habían incluido pruebas como grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto que captaron a agentes de inmigración refiriéndose a los latinos con insultos como "wet" (mojado).

“El hecho de que el Gobierno demuestre que capacita a sus agentes para que cumplan la ley no puede desbaratar la abrumadora evidencia de que, en la práctica, los agentes no cumplen la ley”, escribió Frimpong.

La orden de la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong abarca Los Ángeles y seis condados aledaños. Exige que los agentes tengan sospechas razonables de que una persona ha infringido las leyes de inmigración antes de detenerla.

No obstante, los puertos de entrada y los puestos de control fronterizo están exentos.

Cabe destacar que el fallo es preliminar y no constituye una determinación definitiva de que el gobierno mantuvo una política ilegal.

Imágenes de una operación de inmigración realizada en un Home Depot en Hollywood, en junio de 2025, fueron incluidas entre las pruebas en el tribunal. También escuchó testimonios de ciudadanos latinos estadounidenses.

TLS