Internacional

Dan Revés a Trump: Juez Frena Detenciones Migratorias por Perfil Racial en California

La jueza federal dijo que contaba con 'una montaña de pruebas' sobre las detenciones que, con base en estereotipos raciales, realizó ICE en el sur de California

Agentes de ICE ya no podrán hacer detenciones con base en perfil racialAgentes de ICE ya no podrán hacer detenciones con base en perfil racial en California. Foto: AP

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Detenciones basadas en perfil racial por ICE en California quedan prohibidas. Una jueza federal presenta pruebas contundentes. ¿Qué implica este fallo para los inmigrantes? Descúbrelo aquí.

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