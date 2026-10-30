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¿De Qué Murió Fernando Castillo, Vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas?

El cantante falleció a los 72 años; la agrupación confirmó su muerte y le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales

Foto: Los Yaguarú de Ángel VenegasFoto: Los Yaguarú de Ángel Venegas
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¿De Qué Murió Hoy 30 de Octubre 2026 Fernando Castillo, Vocalista de Los Yaguarú de Ángel Venegas? | N+