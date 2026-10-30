¿De Qué Murió Fernando Castillo, Vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas?

La muerte de Fernando Castillo Castro, vocalista de Los Yaguaru de Ángel Venegas, causó tristeza entre los seguidores de la cumbia mexicana. Su trayectoria musical y su participación en la agrupación lo convirtieron en una de las voces recordadas del género tropical.

La noticia fue confirmada por Los Yaguaru durante las primeras horas de este viernes, mediante una publicación en sus redes sociales. Sus compañeros compartieron un mensaje para despedir al cantante y expresar sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

¿De qué murió Fernando Castillo?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Fernando Castillo. Ni la agrupación ni sus familiares han informado sobre las circunstancias de su fallecimiento o si enfrentaba algún problema de salud

A través de sus redes sociales, Los Yaguaru dedicaron un emotivo mensaje a Fernando Castillo, en el que reconocieron su talento y la huella que dejó en la música tropical. La agrupación destacó que su voz llegó a miles de personas y acompañó distintas generaciones.

“Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad. A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse”, se lee en la publicación.

En otro fragmento, sus compañeros recordaron los escenarios que compartieron con el cantante y expresaron el orgullo de haber formado parte de su trayectoria musical.

“Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande. Nos quedamos también con el orgullo de haber coincidido contigo y de que tu historia esté para siempre entretejida con la historia de Los Yaguaru”, agregaron.

¿Quién era Fernando Castillo?

Fernando Castillo Castro dedicó más de tres décadas a la música tropical y fue una de las voces reconocidas de Los Yaguaru de Ángel Venegas.

Durante su trayectoria participó en la interpretación de canciones que se convirtieron en referentes de la agrupación, entre ellas Cuéntale y Pero en tu mirada.

Su voz acompañó a distintas generaciones de seguidores de la cumbia romántica mexicana, quienes ahora lamentan su fallecimiento.