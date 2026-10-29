Entretenimiento

¿De Qué Murió Patrick Stewart, el Icónico Actor de 'X-Men' y 'Star Trek'?

A lo largo de su carrera participó en cine, televisión, teatro y doblaje

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿De Qué Murió Patrick Stewart? Causa de Muerte del Actor Que Hizo de Charles Xavier en X-Men | N+