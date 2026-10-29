¿De Qué Murió Patrick Stewart, el Icónico Actor de 'X-Men' y 'Star Trek'?

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga de X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió a los 86 años.

La noticia fue confirmada este jueves 29 de octubre de 2026 mediante un comunicado de su representante, quien informó que el actor falleció un día antes, en su residencia de Los Ángeles, California.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Patrick Stewart Fallece a los 86 Años en los Ángeles, California

¿De qué murió Patrick Stewart?

De acuerdo con el comunicado difundido por su representante, Kelly Bush Novak, el intérprete atravesó un breve proceso de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su esposa, Sunny Ozell, estuvo a su lado durante sus últimos momentos.

Aunque el anuncio confirmó que enfrentaba ambos padecimientos, no se detalló una causa médica específica del fallecimiento.

¿Quién fue Patrick Stewart?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su trayectoria artística comenzó en el teatro y formó parte de la Royal Shakespeare Company durante 14 años, donde participó en distintas producciones de obras clásicas.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation, personaje que interpretó durante siete temporadas y retomó en películas y otras producciones de la franquicia.

Posteriormente, conquistó a nuevas generaciones de espectadores con su interpretación del profesor Charles Xavier, también conocido como el profesor X, en las películas de X-Men, cuyo estreno comenzó en el año 2000.

A lo largo de su carrera participó en cine, televisión, teatro y doblaje. En 2010 recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II por sus aportaciones a las artes dramáticas.

Su fallecimiento representa la pérdida de una figura reconocida tanto por su trabajo en el teatro clásico como por sus interpretaciones en algunas de las franquicias más populares de la ciencia ficción y los superhéroes.

Con información de AFP y AP