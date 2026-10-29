Cae Axel 'N' del Cártel del Golfo; Hijo de 'El Contador' y Sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Fue detenido Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, "El Contador" y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, este jueves 29 de octubre de 2026.

Su detención generó hechos de violencia en Matamoros, Tamaulipas, donde hubo bloqueos con unidades de transporte de carga en distintos puntos de la ciudad y de Río Bravo. La Vocería de Seguridad Pública del estado recomendó a los automovilistas tomar precauciones.

Axel Alfredo "N", "Axel", es considerado el segundo al mando de la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo“, con presencia en el estado de Tamaulipas; es hijo de José Alfredo "N", “El Contador”, jefe de la facción “Ciclones” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén “El Mata Amigos”.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros ordenó a sus empleados permanecer en sus lugares de residencia y recomendó a la población mantenerse alerta, evitar exponerse, seguir las noticias locales y atender las indicaciones de las autoridades. En tanto, se cancelaron las clases del turno vespertino por seguridad.

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez es identificado como presunto líder o generador de violencia en la facción de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo.

Su detención fue gracias a trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Axel Alfredo "N" fue capturado en flagrancia delictiva, y con él se encontraba otra persona.

Axel es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, “El Mata Amigos”, exjefe del “Cártel del Golfo” y actualmente interno en el Centro Federal de Reinserción Social “El Altiplano”, Estado de México.

Esta es su segunda detención. La primera ocurrió el 7 de mayo de 2023, derivado de una Orden Técnica de Investigación, donde “Axel” fue capturado por el Ejército en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, el 18 de enero de 2024 se le determinó llevar su proceso en libertad.

Se le acusa de agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, trasiego de drogas, armas y personas, entre México y Estados Unidos. También se le vincula como responsable de una agresión el 17 de mayo de 2026 en contra de agentes de Protección Federal de la SSPC, donde perdió la vida un policía y varios resultaron heridos.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó en su cuenta de X, que Axel "N" es identificado como segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”.

"Señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos".

En tanto, el Gabinete de Seguridad, también resaltó la captura. Ahora, Axel N se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), CDMX, luego de haber sido trasladado desde Matamoros.

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