Narcotráfico

Cae Axel 'N' del Cártel del Golfo; Hijo de 'El Contador' y Sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Su detención generó hechos de violencia en Matamoros, Tamaulipas, donde hubo bloqueos con unidades de transporte de carga

Detienen a Axel N en MatamorosDefensa
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a Axel 'N', Hijo de 'El Contador' y Sobrino de Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros, Tamaulipas | N+