Día de Muertos 2026: ¿Hasta Cuándo Estará la Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX?

La Ciudad de México (CDMX) se vistió con los colores de la flor de cempasúchil por el Día de Muertos 2026, una de las festividades más representativas de nuestro país, y para celebrarlo, se instaló una ofrenda monumental en el Zócalo de la capital del país. Aquí te decimos hasta cuándo puedes visitarla.

¿Cuándo abrió la ofrenda monumental del Zócalo CDMX?

La ofrenda monumental se inauguró la tarde del jueves, 29 de octubre de 2026, y la puedes recorrer totalmente gratis.

En la ofrenda podrás apreciar una gran Catrina, pieza que obtuvo un Récord Guinness como la más alta del mundo.

La enorme figura, de 32 metros de altura, es un homenaje a José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y creador de la famosa "Calavera Garbancera", obra que conocemos como Catrina.

El Zócalo está decorado con 70 mil plantas de cempasúchil, cultivadas por productores locales. Además, podrás apreciar la exposición “Ajolotes en el corazón”.

¿Hasta cuándo estará la ofrenda monumental?

El gobierno de la Ciudad de México informó que la ofrenda monumental estará hasta el lunes, 2 de noviembre de 2026.

Así que este fin de semana de fiesta por el Día de Muertos en México, puedes apreciar la ofrenda monumental con tu familia y amigos.

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Con información de N+.

RMT