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Día de Muertos 2026: ¿Hasta Cuándo Estará la Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX?

La Ciudad de México rompió un Récord Guinness con la Catrina más alta del mundo

La Catrina del Zócalo obtiene el Récord Guinness como la más grande del mundo

La Catrina del Zócalo obtiene el Récord Guinness como la más grande del mundo. Foto: Cuartoscuro

Así luce el Zócalo CDMX por Día de Muertos 2026

Así luce el Zócalo CDMX por Día de Muertos 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡No te pierdas la Catrina más alta del mundo en el Zócalo CDMX! Descubre la monumental ofrenda del Día de Muertos 2026 y visita la exposición 'Ajolotes en el corazón'.

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