Accidentes

Muere Hombre al Colapsar Barda en Zona Centro de Saltillo, Coahuila

El hombre intentaba ingresar a su domicilio cuando la estructura se derrumbó

Muere Hombre al Colapsar Barda en Zona Centro de Saltillo, CoahuilaEl hombre se encontraba en la parte alta de la barda cuando colapsó. Foto: N+

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