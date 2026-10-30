Muere Hombre al Colapsar Barda en Zona Centro de Saltillo, Coahuila

Un hombre de 52 años perdió la vida luego de que una barda colapsara cuando intentaba ingresar a su domicilio, ubicado en el barrio de Santa Anita, en la zona centro de Saltillo.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector y familiares, el señor Seferino llegó durante la madrugada de este viernes a su vivienda, localizada en la esquina del callejón Manuel Moreno y la calle Unión. Debido a que no pudo ingresar por el acceso habitual, intentó subir por una de las bardas.

Sin embargo, al llegar a la parte más alta, la estructura cedió y se vino abajo, provocando que los escombros cayeran sobre él. Fue hasta la mañana cuando sus familiares notaron que no se encontraba en su habitación y comenzaron a buscarlo, momento en el que lo encontraron debajo de los restos de la barda. Además, una luminaria habría golpeado su cabeza durante el derrumbe.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención, pero al revisarlo únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, agentes de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos legales.