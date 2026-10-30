Rescatan Cuerpo Tras 6 Horas de Maniobras en Cascada de Veracruz

Luego de más de seis horas de maniobras, elementos del equipo especializado de rescate "Murciélagos", de Protección Civil y Bomberos de Xico, en coordinación con la Policía Municipal, lograron recuperar el cuerpo sin vida de una persona en la zona del río de la cascada de Texolo.

Debido a las complicadas condiciones del terreno y la fuerza de la corriente, los rescatistas implementaron sistemas de descenso con cuerdas y técnicas especializadas para trabajar en aguas turbulentas, hasta llegar al sitio donde se encontraba el cuerpo. Este operativo de rescate se efectuó durante el jueves.

Una vez asegurado, realizaron las maniobras de extracción y traslado hacia una zona segura, donde quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Se espera que en las próximas horas se pueda establecer y confirmar la identidad de esta persona fallecida.