Accidentes

Rescatan Cuerpo Tras 6 Horas de Maniobras en Cascada de Veracruz

La corriente y las condiciones del terreno complicaron las labores, por lo que fue necesario utilizar cuerdas y técnicas especiales de descenso

Bomberos y rescatistas recuperan un cuerpo en el río Texolo tras 6 horas de maniobras. Las condiciones extremas complicaron la operaciónBomberos y rescatistas recuperan un cuerpo en el río Texolo tras 6 horas de maniobras. Las condiciones extremas complicaron la operación. Foto: Protección Civil Xico

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Rescatistas enfrentan aguas turbulentas en Xico para recuperar un cuerpo en el río Texolo. Las maniobras duraron aproximadamente 6 horas

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