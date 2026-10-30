Accidentes

Auto Choca contra Local y Ocasiona Fuga de Gas: Hay un Muerto por Accidente en Coyoacán, CDMX

El percance dejó daños en un establecimiento de cocina y más personas lesionadas

Auto accidentado contra local comercial en Coyoacán. Foto: X @JefeVulcanoCovaAuto accidentado contra local comercial en Coyoacán. Foto: X @JefeVulcanoCova

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