Auto Choca contra Local y Ocasiona Fuga de Gas: Hay un Muerto por Accidente en Coyoacán, CDMX

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atendieron este viernes una emergencia en la alcaldía Coyoacán, donde se registró un fuerte accidente con saldo de una persona muerta.

El director de la institución, Juan Manuel Pérez Cova, informó que un auto chocó contra un local comercial en la colonia Santa Cecilia.

El percance ocasionó la ruptura de una línea de gas fuera del establecimiento, por lo que los bomberos realizaron las acciones correspondientes para controlar la fuga.

De acuerdo con el jefe vulcano, una persona murió a causa de la colisión, mientras que elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención médica a más personas que resultaron lesionadas.

En redes sociales, Pérez Cova compartió imágenes que dieron cuenta del auto que quedó completamente destrozado de la parte frontal.

También mostró los daños en el local comercial ‘Tortas gigantes sur 12’, donde se observó mobiliario afectado y alimentos en el suelo.

La zona fue acordonada para las labores de los servicios de emergencia que se trasladaron a esa zona de la Ciudad de México.

Daños en negocio de comida en Coyoacán por fuerte choque de automóvil. Foto: X @JefeVulcanoCova

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías capitalinos detuvieron a un hombre posiblemente relacionado con el percance vehicular que dejó saldo de una persona muerta y cuatro más lesionadas.

Explicó que al llegar al sitio, observaron a cuatro personas lesionadas, una más inconsciente y, metros adelante, al conductor de un vehículo color negro.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a dos mujeres, de 42 y 56 años de edad, con diversos golpes; a una mujer de 27 años con fractura expuesta, y a un hombre de 29 años con dorsolumbalgia, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue diagnosticada sin signos vitales.

Para el deslinde de responsabilidades, los policías detuvieron al conductor del automóvil, de 25 años de edad, y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

SPB