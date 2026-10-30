Accidentes

Volcaduras Movilizan a Cuerpos de Emergencias en Distintos Puntos de Puebla

Se registró un accidente con una camioneta sobre el Boulevard Atlixco y otro con un vehículo en la autopista Siglo XXI a la altura del km 8.5

Accidente de camioneta en el Boulevard Atlixco de Puebla.Volcadura de camioneta en el Boulevard Atlixco de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Dos volcaduras movilizan a cuerpos de emergencia en el Boulevard Atlixco y la autopista Siglo XXI; no se reportan lesionados de gravedad.

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