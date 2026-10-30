Volcaduras Movilizan a Cuerpos de Emergencias en Distintos Puntos de Puebla

Se registraron dos volcaduras en diferentes puntos del estado de Puebla, una de ellas en la capital y otra a la altura del municipio de Atlixco, cuerpos de emergencias atienden a los afectados.

Una camioneta de carga protagonizó un accidente cuando circulaba sobre el Boulevard Atlixco a la altura de la 31 Poniente con dirección a la 11 Sur en la ciudad de Puebla.

La unidad quedó recostada por uno de sus costados y provocó afectaciones viales en la zona, por lo que se dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

Al lugar se movilizan elementos de primera respuesta para atender el hecho, mientras que la zona permanece abanderada para prevenir otro incidente.

De manera paralela, un vehículo particular terminó volcado sobre la autopista Siglo XXI a la altura del km 8.5 en dirección a la caseta, del lado del municipio de Atlixco.

Volcadura de auto en la autopista Siglo XXI en Atlixco. Foto: X @Ambas_Manos

De manera preliminar se dio a conocer que otra unidad le hizo corte de circulación al conductor al intentar cruzar la vialidad.

Derivado al accidente, paramédicos de Atlixco se movilizaron al sitio y le brindaron atención médica a los afectados; hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad.

Proximidad Vial se encuentra abanderando la autopista Siglo XXI para prevenir otro incidente ante este cierre parcial, se recomienda reducir la velocidad y extremar precauciones si harán uso de esta vía de comunicación.

Con información de N+

MCS