Seguridad

Sentencian a Hombre a 12 Años de Prisión por Más de 50 Kilos de Droga en Tijuana

Cristo ‘N’ también deberá pagar una multa de más de 60 mil pesos, fue detenido tras un operativo en las colonias Oaxaca y Niños Héroes

Sentencian a Hombre a 12 Años de Prisión por Más de 50 Kilos de Droga en TijuanaSentencian a Hombre a 12 Años de Prisión por Más de 50 Kilos de Droga en Tijuana | Foto: FGR

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