Sentencian a Hombre a 12 Años de Prisión por Más de 50 Kilos de Droga en Tijuana

Un hombre identificado como Cristo ‘N’ recibió una sentencia de 12 años y un mes de prisión por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que autoridades federales le aseguraran más de 50 kilogramos de narcóticos en Tijuana.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el 4 de junio de 2024, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron al hombre en la colonia Oaxaca, cuando circulaba en un vehículo donde transportaba bolsas con clorhidrato de metanfetamina.

Un dictamen de química forense determinó que la droga tenía un peso neto de 45 kilos con 968 gramos.

Dos días después, el 6 de junio, agentes federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Niños Héroes, donde aseguraron otros cinco kilos con 389.8 gramos de narcóticos, tres armas de fuego, ocho cargadores y 151 cartuchos de distintos calibres.

La Fiscalía informó que el Ministerio Público de la Federación integró dos carpetas de investigación por ambos hechos, las cuales posteriormente fueron acumuladas para continuar el procedimiento penal.

El 21 de octubre de 2026, mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó una condena de 12 años y un mes de prisión, además de imponerle una multa de 60 mil 799 pesos con 20 centavos.

También ordenó el decomiso de las armas y los narcóticos asegurados, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado. La resolución estableció que no procedían beneficios ni sustitutivos de la pena.

APG