Descartan Ataque con Coche Bomba en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí descartó que se haya registrado una agresión o atentado con un supuesto coche bomba en el municipio de Villa de Zaragoza, luego de que durante la mañana de este viernes circularan versiones sobre una presunta explosión.

La dependencia aclaró que el incidente estuvo relacionado con un elemento policial que se encontraba franco, es decir, fuera de servicio, quien resultó lesionado al manipular pirotecnia al interior de su vehículo particular.

De acuerdo con los reportes preliminares, el policía presentó lesiones en las extremidades, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

La Secretaría precisó que, hasta el momento, no existen indicios de que el hecho esté relacionado con una agresión directa contra el elemento o con el desempeño de sus funciones de seguridad.

Con esta aclaración, la dependencia desmintió las versiones que señalaban un posible atentado en Villa de Zaragoza y atribuyó el incidente a la manipulación de material pirotécnico.