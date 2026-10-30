Seguridad

Descartan Ataque con Coche Bomba en Villa de Zaragoza, San Luis Potosí

La Secretaría de Seguridad estatal señaló que el incidente ocurrió dentro de un automóvil particular y que el elemento no se encontraba realizando labores policiales al momento de los hechos

Policía Fuera de Servicio Resulta Lesionado al Manipular PirotecniaPolicía Fuera de Servicio Resulta Lesionado al Manipular Pirotecnia. Foto: N+

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Tras la circulación de versiones sobre una posible explosión, las autoridades aclararon que el caso correspondió a un accidente durante la manipulación de pirotecnia y no a un atentado.

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