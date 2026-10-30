Persona Muere tras ser Arrastrada por la Corriente en Guaymas, Sonora

El ayuntamiento de Guaymas confirmó este viernes el fallecimiento de una persona como resultado de las intensas lluvias que se registraron por la mañana.

Detalló que la víctima fue arrastrada por una corriente de agua en el vehículo en el que viajaba por la zona sur de la ciudad.

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Expuso que las lluvias registradas fueron consideradas atípicas, al superar ampliamente los pronósticos meteorológicos previstos para la región.

Detalló que de cuerdo con los reportes preliminares, se estimaba una precipitación cercana a los 40 milímetros en un periodo de 12 horas; sin embargo, se registraron aproximadamente 120 milímetros de lluvia en tan solo 45 minutos, generando importantes acumulaciones de agua y afectaciones en diversos sectores.