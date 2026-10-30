Seguridad

Persona Muere tras ser Arrastrada por la Corriente en Guaymas, Sonora

Se registraron aproximadamente 120 milímetros de lluvia en tan solo 45 minutos, generando acumulaciones de agua y afectaciones en diversos sectores del municipio

Persona Muere tras ser Arrastrada por la Corriente en Guaymas, SonoraPersona Muere tras ser Arrastrada por la Corriente en Guaymas, Sonora. Foto: @karlacordova15

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