¿Qué Es el Metomilo? El Insecticida que Causó Muerte de 4 Perros en Parque España

Ha sido detenido Salvador “N”, señalado como presunto responsable de haber colocado cebos con veneno a lo largo de la colonia Condesa, en la colonia Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el llamado “mataperros” empleó metomilo, un peligroso insecticida.

El metomilo es un insecticida en extremo peligroso. Se diseñó y lanzó al mercado en los años sesenta y desde entonces se le usa como un potente plaguicida. Se le emplea en algunos cultivos, especialmente de hortalizas, y de forma industrial por compañías que controlan plagas.

Sin embargo, su venta y uso están controlados debido a su alta toxicidad para humanos y animales. En México, su venta al público general está duramente restringida.

El solo contacto cutáneo con ese pesticida ya puede representar un riesgo para la salud. Por ello, las guías para su aplicación indican que se debe usar equipo especializado y que ante una emergencia, como el contacto accidental, se debe remover la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas con jabón y agua seguido de alcohol, así como el lavado continuo bajo el chorro de agua por varios minutos.

La ingesta accidental puede ser mortal. Tras ella, se presentan náuseas, vómito, espasmos abdominales y diarrea. Una vez que es absorbido por el sistema gastrointestinal, este veneno inhibe la síntesis de colinesterasa, una enzima indispensable para el funcionamiento del sistema nervioso.

El mismo efecto letal ocurre con la inhalación. Cuando se respira el metomilo, a los pocos minutos se presentan malestar torácico, disnea y respiración asmática. Los síntomas también pueden incluir náuseas, vómito, diarrea y calambres, así como vértigo, dolor ocular, dolor de cabeza y visión borrosa.

El veneno produce dificultad para hablar, debilidad, fatiga, espasmos musculares y, eventualmente, parálisis de las extremidades y de los músculos responsables de la respiración. Ante el posible contacto con el metomilo, se debe acudir de forma inmediata al médico.

Salvador “N” es señalado por haber dejado 14 cebos envenenados en varios puntos de La Condesa. El veneno se ocultaba en pedazos de carne. Lamentablemente, cuatro perros han muerto envenenados por metomilo y tres más sobrevivieron con secuelas graves.