Seguridad

¿Qué Es el Metomilo? El Insecticida que Causó Muerte de 4 Perros en Parque España

El solo contacto cutáneo con ese pesticida ya puede representar un riesgo para la salud

Perros y dueños en la CondesaPresunto ‘mataperros’ empleaba insecticida. Foto: Cuartoscuro
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