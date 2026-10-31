Muere Mujer tras Volcadura en Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas

Una volcadura registrada sobre la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, las personas que viajaban a bordo de la camioneta procedían de Estados Unidos y tenían como destino el estado de Durango.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital General para recibir atención médica y ser valoradas por el personal de salud.

Mientras tanto, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su fallecimiento.