Accidentes

Muere Mujer tras Volcadura en Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas

Tres personas resultaron lesionadas luego del accidente

Muere Mujer tras Volcadura en Carretera San Pedro-CuatrociénegasLas personas viajaban en una camioneta con destino a Durango cuando ocurrió el accidente. Foto: Protección Civil de Coahuila

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