Estilo de vida

Cómo Cultivar Fresas en Casa: Tres Métodos Sencillos Para Espacios Pequeños

No se necesitan de grandes jardines ni de demasiado dinero para cultivar este fruto que aporta una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas

Cultivo de fresas en MéxicoCultivo de fresas en México. Foto: Cuartoscuro

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