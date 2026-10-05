Aeropuerto Internacional Del Bajío Abre Primer Vuelo a Vancouver, Canadá

El Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) recibió este sábado pasado el primer vuelo procedente de Vancouver, Canadá.

Con esta ruta, el aeropuerto establece por primera vez una conexión directa con Canadá y amplía su oferta internacional, que hasta ahora estaba integrada por destinos en Estados Unidos.

La aerolínea canadiense operará un vuelo semanal en un Boeing 737 MAX con capacidad para 189 pasajeros.

La nueva conexión abre opciones de viaje entre el Bajío y Vancouver para turistas y viajeros de negocios.

La apertura de esta ruta es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado de Guanajuato, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Flair Airlines.

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Actualmente el Aeropuerto de Guanajuato está en una etapa de expansión, un programa que contempla una inversión de 2 mil 881 millones de pesos para ampliar su capacidad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Con la incorporación de Vancouver, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato cuenta con 22 destinos: 9 nacionales y 13 internacionales, de los cuales 12 se encuentran en Estados Unidos y uno en Canadá.

Entre enero y agosto de 2026, la terminal atendió a más de 2.1 millones de pasajeros.