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Aeropuerto Internacional Del Bajío Abre Primer Vuelo a Vancouver, Canadá

Esta es la primera vez que se establece una ruta directa con este destino del norte de América

Aeropuerto Internacional Del Bajío Abre Primer Vuelo a Vancouver, Canadá.Aeropuerto Internacional Del Bajío Abre Primer Vuelo a Vancouver, Canadá. Foto: N+

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Actualmente se cuenta con 22 destinos, 9 nacionales y 13 internacionales en Guanajuato.

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