Internacional

¿Quién Es Fernando de Jesús, Mexicano Desaparecido tras Choque de Trenes en España?

Se sabe que el connacional originario de Aguascalientes estaba de vacaciones en el país europeo para celebrar el cumpleaños de su primo

¿Quién Es Fernando de Jesús? Mexicano Desaparece tras Choque de Trenes en EspañaFernando de Jesús Calvillo Silva, mexicano de Aguascalientes, está desaparecido tras choque ferroviario en España. Foto: X @naro

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