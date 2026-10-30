¿Quién Es Fernando de Jesús, Mexicano Desaparecido tras Choque de Trenes en España?

Se dio a conocer que un ciudadano mexicano fue reportado como desaparecido tras 48 horas del trágico accidente ferroviario en Toledo, España; se trata de Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años y originario de Aguascalientes.

Las autoridades han mencionado que viajaba en el tren AVE afectado. Mientras que otros siete connacionales sufrieron lesiones leves, pero fueron dados de alta, sin embargo, Fernando sigue sin ser localizado.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum y la cancillería mexicana informaron que la Embajada de México en España denunció la desaparición ante la Guardia Civil y acompaña a la familia en Madrid.

Se sabe que Fernando estaba de vacaciones en el país europeo y viajó para reunirse con su primo, Rodrigo Hernández, y celebrar su cumpleaños.

Él viajaba a bordo del vagón 8 del tren AVE 2080 de Renfe (que cubría la ruta Madrid-Sevilla) cuando ocurrió el choque contra un convoy de Iryo en el municipio de Urda, Toledo, pero su familiar no alcanzó a abordar ese tren.

La dependencia federal reiteró que mantendrá una coordinación estrecha con las autoridades españolas para dar seguimiento al estado de los afectados y asistir a los familiares de las víctimas.

Conforme pasan las horas, el desánimo se va extendiendo entre los familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario, después de que se les haya confirmado que hay 69 cuerpos en la morgue, el mismo número que de familias esperando noticias en este edificio situado cerca del lugar del siniestro.

Así lo comunicó la Guardia Civil, explicó Javier Barrio, esposo de Carmen de Santa Ana, una de los desaparecidos; Barrio añadió que si había alguna remota posibilidad de que hubiera alguien que no estuviera identificado, "ahora prácticamente son tan bajas las probabilidades que no merece la pena ni entenderlo".

"Si hay 69 muertos, va a haber 69 muertos y las 69 familias estamos aquí, estamos prácticamente al cien por cien seguros de que todos somos familiares de fallecidos", manifestó Barrio ante los numerosos medios de comunicación de varios países que se agolpan a las puertas de la Casa Sacerdotal de Toledo.

Una de las desaparecidas es su mujer, que estaba haciendo su último viaje de trabajo porque estaba a punto de jubilarse, comentó Barrio, aunque puntualizó que no se puede confirmar su fallecimiento porque falta el resultado de las pruebas de ADN.

En el caso de que se confirmen las muertes, se les ha comunicado que les irán dando los certificados de fallecimiento en un plazo de tres días, añadió.

HVI