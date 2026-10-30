Cambio de Horario de Invierno 2026: Baja California Ajustará sus Relojes en Noviembre
La modificación aplicará en los municipios del estado por su condición fronteriza, recomiendan verificar dispositivos y relojes antes de iniciar actividades
La modificación aplicará en los municipios del estado por su condición fronteriza, recomiendan verificar dispositivos y relojes antes de iniciar actividades
El horario de invierno entrará en vigor en Baja California el domingo 1 de noviembre, por lo que la población deberá atrasar una hora los relojes análogos antes de dormir el sábado 31 de octubre.
El ajuste aplicará en los siete municipios de Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe. La medida forma parte del horario estacional de la frontera norte, establecido en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
El cambio se realizará a las 2:00 horas del domingo, cuando los relojes deberán atrasarse a la 1:00 de la madrugada, por lo que esa noche tendrá una hora adicional. Se recomienda ajustar con anticipación los relojes análogos y verificar que los dispositivos electrónicos reflejen el horario correcto.
El horario estacional fronterizo concluirá con este ajuste y se mantendrá vigente el horario correspondiente hasta el próximo cambio previsto para marzo de 2027.
APG