Cambio de Horario de Invierno 2026: Baja California Ajustará sus Relojes en Noviembre

El horario de invierno entrará en vigor en Baja California el domingo 1 de noviembre, por lo que la población deberá atrasar una hora los relojes análogos antes de dormir el sábado 31 de octubre.

El ajuste aplicará en los siete municipios de Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe. La medida forma parte del horario estacional de la frontera norte, establecido en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

El cambio se realizará a las 2:00 horas del domingo, cuando los relojes deberán atrasarse a la 1:00 de la madrugada, por lo que esa noche tendrá una hora adicional. Se recomienda ajustar con anticipación los relojes análogos y verificar que los dispositivos electrónicos reflejen el horario correcto.

El horario estacional fronterizo concluirá con este ajuste y se mantendrá vigente el horario correspondiente hasta el próximo cambio previsto para marzo de 2027.

APG