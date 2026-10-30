Sociedad

Cambio de Horario de Invierno 2026: Baja California Ajustará sus Relojes en Noviembre

La modificación aplicará en los municipios del estado por su condición fronteriza, recomiendan verificar dispositivos y relojes antes de iniciar actividades

Baja California Ajustará Relojes por Cambio al Horario de InviernoBaja California Ajustará Relojes por Cambio al Horario de Invierno | Foto: N+
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