Instalan Altar Monumental en Plaza de Armas de Tampico por Día de Muertos 2026

Ha sido instalado un altar monumental en la Plaza de Armas del municipio de Tampico destacando con su color y simbolismo, como parte de las celebraciones del Día de Muertos y las tradiciones de la Huasteca.

La estructura cuenta con un arco decorado con flores anaranjadas, amarillas y rosas junto a dos máscaras, papel picado multicolor y figuras alusivas a la muerte. En su interior, un camino con material de fibras vegetales tensadas junto con hojas de palma, rodeada de flores de cempasúchil y adornos tradicionales.

Instalan Altar Monumental en Plaza de Armas de Tampico. Foto: N+

Uno de sus elementos principales son sus tres niveles, representan la conexión entre el mundo terrenal, el ámbito celestial y el mundo de abajo. Las flores de cempasúchil simbolizan la guía para las almas, mientras que las veladoras representan la luz que ilumina su camino.

Instalan Altar Monumental en Plaza de Armas de Tampico. Foto: N+

El altar está a la vista de todo público para contemplar cada pieza que se convierte en un arte visual para todo la familia.