Sociedad

Instalan Altar Monumental en Plaza de Armas de Tampico por Día de Muertos 2026

La estructura cuenta con un arco decorado con flores anaranjadas, amarillas y rosas junto a dos máscaras, papel picado multicolor y figuras alusivas a la muerte

Instalan Altar Monumental en Plaza de Armas de TampicoInstalan Altar Monumental en Plaza de Armas de Tampico. Foto: N+

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