Horario y Dónde Ver el Desfile de Día de Muertos 2026 En Vivo en CDMX: Link

Llegó el momento culminante de una de las festividades más representativas de México, y para que nadie se pierda el magno evento en la Ciudad de México, acá en N+ te decimos a qué hora es el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 y dónde ver en vivo el recorrido.

Este fin de semana los capitalinos y turistas podrán disfrutar de un sinfín de actividades en la CDMX por esta celebración, y en una nota previa te traemos toda la agenda de eventos que habrá del 30 de octubre al 2 de noviembre en la capital del país.

El desfile monumental de Día de Muertos 2026 es una celebración de las diferentes facetas de la cultura mexicana en esta festividad, además de que busca recrear el viaje de las almas al Mictlán, fusionando la tradición con el espectáculo.

¿A qué hora inicia el Desfile de Día de Muertos 2026?

El recorrido que contará con bandas de música, danzantes, mojigangas y enormes carros alegóricos comenzará este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, es decir a las 2 de la tarde del centro de México.

Esta edición del Gran Desfile tendrá piezas dedicadas a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández, la Reina Roja de Palenque, vehículos adornados con la temática de la lucha libre y un contingente especial de UNICEF.

La ruta de la gran procesión comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma. Después continuará hacia el Centro Histórico por la avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo CDMX.

¿Dónde ver en vivo el Desfile de Día de Muertos 2026?

La transmisión del recorrido la podrás ver en vivo a través de la señal de N+ Foro, es decir que pasará completamente gratis en el canal de TV Abierta, por lo que estará disponible para todo tipo de público.

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Si no cuentas con una tele cerca, también podrás seguir el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en vivo desde tu celular, computadora o cualquier dispositivo con conexión a internet, ya que se transmitirá en ViX y en el Canal de YouTube de N+ Foro.

Aquí te dejamos los links de la transmisión en vivo para que no te pierdas de este gran evento con motivo de estas celebraciones tan importantes en México: www.youtube.com/@nmas y vix.com/es-es/canales.

PPP