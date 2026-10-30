Sociedad

Horario y Dónde Ver el Desfile de Día de Muertos 2026 En Vivo en CDMX: Link

Si planeas asistir o ver la transmisión del Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX, consulta aquí a qué hora es y en qué canal lo pasan

A Qué Hora Es y Dónde Ver el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMXEl Gran Desfile de Día de Muertos 2026 reunirá a miles de asistentes. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+