¿Dónde Está la Mega Ofrenda de la UNAM? Ubicación, Días y Horarios de Festival de Día de Muertos

Familias, estudiantes y público en general podrán disfrutar los siguientes días de la tradicional Mega Ofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que contará con casi 80 altares, y del XXIX Festival Universitario de Día de Muertos.

En N+ te contamos en dónde se encuentra la Mega Ofrenda UNAM 2026, qué días podrás visitarla, en qué horarios y qué actividades habrá para deleite de la comunidad universitaria y toda la ciudadanía. ¡Toma nota!

¿Dónde está la Mega Ofrenda UNAM?

Los altares creados por universitarios se localizan en la explanada de Universum, Museo de las Ciencias de la Máxima Casa de Estudios.

Dicho espacio se ubica en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria sin número, en Ciudad Universitaria (CU), alcaldía Coyoacán.

Para llegar a Universum se puede usar el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús, camión o microbús o bien auto.

En Metro: Hay que descender en la estación Universidad de la Línea 3, ingresar a CU, dirigirse a los paraderos del PUMABÚS y tomar la ruta 3, que llevará a Universum sin costo.

En Metrobús: Bajar en la estación Centro Cultural Universitario (CCU) de la Línea y dirigirse a la ruta 3 o 10 del PUMABÚS.

En camión o microbús: Descender en avenida Del Imán esquina con calle Céfiro; caminar hacia el interior de CU por el circuito cultural, y a 5 minutos está Universum.

Con motivo de la Mega Ofrenda UNAM, el museo informó que del 29 de octubre al 3 de noviembre el estacionamiento de Universum no estará habilitado, por lo que recomendó usar los estacionamientos 3 y 4 del Centro Cultural Universitario.

“Te sugerimos no llegar en auto. Dentro del Circuito Cultural Universitario podrás utilizar el servicio de PUMABÚS”, expuso.

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Días y horarios para visitar altares en CU

La Mega Ofrenda UNAM 2026 podrá visitarse los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, en horarios de 11:00 a 21:00 horas.

Este 2026, la temática será la celebración de 475 años de historia de la Máxima Casa de Estudios.

“Este año, en cada trayectoria compartida, honramos el tiempo dedicado, las experiencias acumuladas, la diversidad de saberes y el conocimiento que nuestra comunidad ha legado a la Universidad, contribuyendo a construir la memoria colectiva de una institución fundamental para el desarrollo de México”, manifestó.

Ante ello, añadió que la tradición del Día de Muertos encuentra en la UNAM un espacio para florecer y renovarse.

“La ofrenda no es solamente un acto de contemplación o nostalgia; es una celebración de la memoria viva, una oportunidad para reconocer los acontecimientos, las personas y los momentos que han dado forma a nuestra Universidad: desde la conquista de su autonomía hasta la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como los grandes hitos que han marcado más de cuatro siglos de docencia, investigación y difusión de la cultura”, añadió.

Además de la ofrenda, en el XXIX Festival Universitario de Día de Muertos se podrá disfrutar de actividades artísticas los tres días, como música, danza, y teatro. El programa completo se puede consultar aquí.

SPB