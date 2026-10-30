Cultura

¿Dónde Está la Mega Ofrenda de la UNAM? Ubicación, Días y Horarios de Festival de Día de Muertos

Conoce dónde están los altares creados por universitarios y cómo llegar en transporte público, como Metro, Metrobús y camión

Mega ofrenda de la UNAM en noviembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMega ofrenda de la UNAM en noviembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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