Transporte público

Nuevas Líneas del Mexibús: ¿Cuáles Serán Sus Rutas y Qué Municipios Conectarán?

El Estado de México contempla ampliar su red de transporte público para facilitar el traslado de trabajadores y estudiantes

Una unidad del MexibúsUna unidad del Mexibús en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes. Foto: Cuartoscuro

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