Nuevas Líneas del Mexibús: ¿Cuáles Serán Sus Rutas y Qué Municipios Conectarán?

El sistema de transporte Mexibús tendrá nuevas rutas en el Estado de México (Edomex) como parte de un programa de movilidad que busca mejorar la conexión entre distintos municipios y facilitar los traslados de miles de personas hacia sus trabajos y escuelas.

El proyecto contempla cuatro nuevas líneas: la 5, 6, 7 y 8, que conectarán diferentes puntos del Valle de México y del Valle de Toluca. Sin embargo, las obras se encuentran en distintas etapas de desarrollo, por lo que no todas tienen el mismo avance.