Nuevas Líneas del Mexibús: ¿Cuáles Serán Sus Rutas y Qué Municipios Conectarán?
El Estado de México contempla ampliar su red de transporte público para facilitar el traslado de trabajadores y estudiantes
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El sistema de transporte Mexibús tendrá nuevas rutas en el Estado de México (Edomex) como parte de un programa de movilidad que busca mejorar la conexión entre distintos municipios y facilitar los traslados de miles de personas hacia sus trabajos y escuelas.
El proyecto contempla cuatro nuevas líneas: la 5, 6, 7 y 8, que conectarán diferentes puntos del Valle de México y del Valle de Toluca. Sin embargo, las obras se encuentran en distintas etapas de desarrollo, por lo que no todas tienen el mismo avance.
Los nuevos corredores contemplan recorridos por municipios de las zonas norte, poniente, oriente y centro de la entidad mexiquense. Estas son las rutas previstas:
Línea 5: Lechería-El Rosario, este corredor se desarrolla principalmente sobre la avenida Gustavo Baz y conectará puntos de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tultitlán.
La obra registra un avance físico de 16.3 por ciento y se estima que beneficiará a aproximadamente 137 mil habitantes de estos municipios.
Línea 6: Zinacantepec-Lerma, la ruta conectará Zinacantepec con Lerma y tendrá paso por Toluca y San Mateo Atenco.
Línea 7: Vicente Villada-Panteón de Los Rosales, este nuevo recorrido se proyecta en Nezahualcóyotl, donde conectará la zona de Vicente Villada con el Panteón de Los Rosales.
Línea 8: La Paz-San Lázaro, contempla un recorrido desde el municipio de La Paz hasta San Lázaro, en la Ciudad de México.
FBPT