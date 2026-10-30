Gran Premio de México Hoy: Alternativas Viales por Evento en Iztacalco

La llegada de la Fórmula 1 a la Ciudad de México provocará modificaciones en la circulación de la alcaldía Iztacalco este viernes, debido a las actividades del Gran Premio de México 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ante la concentración de aficionados y asistentes, las autoridades de tránsito recomendaron utilizar vías alternas para evitar zonas con mayor carga vehicular.

De acuerdo con el aviso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén afectaciones a partir de las 15:30 y las 19:00 horas.

Para quienes necesiten trasladarse por el sitio, OVIAL CDMX recomendó las siguientes alternativas viales:

Eje 3 Oriente.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elías Calles.

Calzada Ignacio Zaragoza.

Avenida Té.

Eje 4 Oriente.

Canal Río Churubusco.

Este viernes comienza la actividad oficial del Gran Premio de México 2026, con diferentes sesiones de automovilismo que reunirán a pilotos y escuderías en el circuito capitalino.

La segunda práctica libre será una de las sesiones importantes para los equipos, pues les permitirá continuar evaluando el rendimiento de sus monoplazas y realizar ajustes antes de las siguientes actividades del fin de semana.

Checo Pérez competirá en el Gran Premio de México 2026, lo que representa su regreso a la carrera de su país tras no contar con un asiento en la temporada 2025.

A las 13:18 horas, la SSC CDMX señaló que la circulación permanece cerrada en los carriles laterales de Circuito Interior, con dirección al norte, a la altura de Añil, debido a las actividades relacionadas con el evento de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como ruta alterna, recomiendan utilizar Eje 3 Oriente.

FBPT