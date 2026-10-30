Movilidad

Gran Premio de México Hoy: Alternativas Viales por Evento en Iztacalco

La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez generará afectaciones vehiculares este viernes

El piloto Gabriel BortoletoEl piloto Gabriel Bortoleto en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez el pasado 29 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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