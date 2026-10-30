‘Checo’ Pérez Se Ausenta del Fan Forum: Cadillac Revela Qué Pasa con el Piloto Mexicano

La escudería estadounidense Cadillac informó este viernes que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez no podrá acudir al Fan Forum de hoy, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su gran premio de casa, debido a una indisposición”, indicó en un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Sin dar más detalles, externó las disculpas del mexicano y de todo el equipo a los aficionados que se acercaron al famoso circuito de carreras de automovilismo en la Ciudad de México (CDMX) para verlo.

“Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, añadió.

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Así, Cadillac indicó que la situación no afectará sus actividades previstas para el resto del fin de semana de carrera. Las sesiones FP1 y FP2 no se verán afectadas, aclaró.

Valtteri Bottas, compañero de equipo de Checo, atenderá todos sus compromisos con los medios y participará en la sesión FP2, tal como estaba previsto, añadió la escudería.

“Agradecemos a nuestros aficionados su comprensión y apoyo, y esperamos verlos en la pista”, externó en el comunicado.

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El miércoles pasado, el piloto mexicano realizó un recorrido de exhibición en su monoplaza de Cadillac ante cientos de aficionados en Paseo de la Reforma.

Y este fin de semana vivirá su Gran Premio de Fórmula 1 número 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez debutó en la categoría reina del automovilismo en 2011. Desde entonces ha corrido para las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

SPB