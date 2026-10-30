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‘Checo’ Pérez Se Ausenta del Fan Forum: Cadillac Revela Qué Pasa con el Piloto Mexicano

La escudería externa las disculpas del piloto mexicano y del equipo a los aficionados que se acercaron para verlo

'Checo' Pérez en el primer día de actividades de la Fórmula 1 Gran Premio de la CDMX, el 29 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro'Checo' Pérez en el primer día de actividades de la Fórmula 1 Gran Premio de la CDMX, el 29 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro
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