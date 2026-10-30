¿A Qué Hora Son las Prácticas de F1 Hoy en México y Dónde Ver En Vivo? Link de Transmisión

Este viernes comienzan las actividades por el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por esa razón te decimos a qué hora empiezan las prácticas libres 1, 2 y 3 de la Fórmula 1 y dónde ver cada carrera en la que participa el mexicano, Sergio 'Checo' Pérez hoy 30 y mañana 31 de octubre 2026, con el link para que disfrutes de la transmisión en vivo.

Si no quieres perderte nada de la F1 2026 en México, en una nota ya te dejamos los horarios de todas las prácticas, la carrera de clasificación y el GP de la Ciudad de México. También te dejamos las alternativas viales disponibles por el evento que se lleva a cabo en el Autódromo de aquí y hasta el próximo domingo 1 de noviembre.

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Horarios de las prácticas de F1 2026 en México

Las primeras dos prácticas libes de Fórmula 1 empiezan este viernes 30 de octubre y durante la mañana del sábado 31 de octubre se lleva a cabo la tercera sesión previo a la carrera de clasificación. El horario de cada una es el siguiente:

Práctica 1: Empieza a las 12:25 horas del mediodía (tiempo del centro de México).

Práctica 2: Inicia a las 15:55 horas (tiempo del centro de México).

Práctica 3: Es a las 11:25 horas de la mañana (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver las prácticas libres de F1 hoy?

La transmisión de todas las prácticas de Fórmula 1 se van a poder ver en México a través de Canal 5 en vivo gratis, señal disponible para la TV abierta de todo el país. Todos los detalles de las llegadas de los pilotos al Autódromo Hermanos Rodríguez, lo puedes seguir por TUDN y la señal de N+ FORO.

El gran atractivo para este Gran Premio de México es el regreso de Checo Pérez con la escudería de Cadillac, luego de un año de ausencia de la F1, tras su salida de Red Bull. El mexicano regresó por la puerta grande, pues en las calles de Reforma realizó su show run y el evento contó con la presencia de más de 100 mil personas.

Link para ver las prácticas de F1 México en vivo

Si cuentas con suscripción a ViX Premium vas a poder disfrutar de todas las actividades de la Fórmula 1 en México para este 2026, por eso acá te dejamos el link para que veas la transmisión de las prácticas 1 y 2, que se realizan este viernes.

¿Cuánto duran las practicas de f1?

Cada sesión tiene una duración de 60 minutos. Las prácticas libres sirven para que los pilotos hagan pruebas en la pista que van que correr junto con su monoplaza y tratar de evitar inconvenientes en la clasificación y en el GP de México 2026.

AO