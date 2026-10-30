Carreteras Cerradas Hoy 30 de Octubre 2026: Reporte de Accidentes y Bloqueos
Capufe informó sobre las condiciones viales que generan demoras en distintos tramos del país; toma precauciones antes de viajar
Escucha este artículo
Capufe informó sobre las condiciones viales que generan demoras en distintos tramos del país; toma precauciones antes de viajar
Escucha este artículo
Si tienes previsto viajar por carretera este viernes, revisa las condiciones de circulación antes de salir, ya que los accidentes, las maniobras para retirar vehículos y las condiciones meteorológicas pueden afectar tus tiempos de traslado.
Las incidencias reportadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) este día te permiten identificar puntos donde es necesario reducir la velocidad, anticipar congestionamientos o extremar precauciones al volante.
4:37 horas: en el km 285 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco hay reducción de carriles.
5:41 horas: debido a un accidente hay cierres en el km 39 de la Autopista La Tinaja - Isla, dirección La Tinaja.
9:10 horas: sigue el cierre en el km 79 de la México-Querétaro, donde hubo un accidente entre 3 tractocamiones y un vehículo.
10:00 horas: hubo un accidente en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la plaza de Cobro Amozoc.
10:35 horas: se registra cierre parcial a la circulación en el km 79 de la autopista Estación Don-Navojoa, dirección estación Don.
12:20 horas: se restableció la circulación en el km 145 de la Autopista México-Querétaro.
FBPT