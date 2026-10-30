Carreteras Cerradas Hoy 30 de Octubre 2026: Reporte de Accidentes y Bloqueos

Si tienes previsto viajar por carretera este viernes, revisa las condiciones de circulación antes de salir, ya que los accidentes, las maniobras para retirar vehículos y las condiciones meteorológicas pueden afectar tus tiempos de traslado.

Las incidencias reportadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) este día te permiten identificar puntos donde es necesario reducir la velocidad, anticipar congestionamientos o extremar precauciones al volante.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

4:37 horas: en el km 285 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco hay reducción de carriles.

5:41 horas: debido a un accidente hay cierres en el km 39 de la Autopista La Tinaja - Isla, dirección La Tinaja.

9:10 horas: sigue el cierre en el km 79 de la México-Querétaro, donde hubo un accidente entre 3 tractocamiones y un vehículo.

10:00 horas: hubo un accidente en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la plaza de Cobro Amozoc.

10:35 horas: se registra cierre parcial a la circulación en el km 79 de la autopista Estación Don-Navojoa, dirección estación Don.

12:20 horas: se restableció la circulación en el km 145 de la Autopista México-Querétaro.

FBPT