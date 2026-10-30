Movilidad

Carreteras Cerradas Hoy 30 de Octubre 2026: Reporte de Accidentes y Bloqueos

Capufe informó sobre las condiciones viales que generan demoras en distintos tramos del país; toma precauciones antes de viajar

Transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de CargaTransportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga realizaron protestas el pasado 26 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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