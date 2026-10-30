México-Querétaro: Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos Este Viernes

Con la finalidad de que prepares tus salidas y puedas llegar sin problemas a tus destinos, te informaron cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro.

Esta carretera es una de las más importantes del país por los miles de automóviles particulares y de carga que circulan por su trazo diariamente.

Al ser una de las vías de acceso a la capital y conectar con un polo económico en Querétaro, los incidentes ocurren todos los días, por lo que es necesario revisar constantemente los problemas registrados en la autopista.

Reporte de tránsito en la autopista México-Querétaro:

En las primeras horas de este viernes, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron las siguientes afectaciones en esta vía, según el monitoreo diario que realizan.

6:57 horas: Se reporta el cierre a la circulación sobre el kilómetro 62 en dirección a Querétaro por la atención de un choque contra la barrera metálica.

8:54 horas: Reportan cierre parcial de la circulación en el kilómetro 145 con rumbo a Querétaro debido a un choque por alcance.

9:47 horas: Se registra caos víal en la México-Querétaro luego de que la mañana de este viernes ocurrió un choque múltiple en el que estuvieron involucrados tracto camiones, automóviles y el incendio de una unidad.

10:29 horas: Cierre total de circulación cerca del kilómetro 079+900 con dirección a la CDMX por un accidente vehicular.

12:20 horas: Se restablece la circulación en el kilómetro 145 en dirección a Querétaro.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, sigue los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.

Con información de N+.

LECQ