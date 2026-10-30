Accidentes

México-Querétaro: Registro de Accidentes, Incidentes y Bloqueos Este Viernes

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron una serie de problemas en esta vía que conecta al centro del país con la capital mexicana

Cierre de carriles en la México-QuerétaroFoto: X @GN_Carreteras

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La autopista México-Querétaro registra bloqueos este viernes. Infórmate con N+ y organiza tus salidas sin problemas.

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